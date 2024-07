Uomo d’affari russo indagato in Ucraina finisce nei guai a Firenze | sequestrati 41 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – La procura diha dato esecuzione tramite la guardia di finanza a un decreto di sequestro preventivo per beni del valore di circa 41di. Il destinatario del provvedimento è uninper reati di corruzione di pubblici funzionari, frode ai danni di una società pubblica(attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli) per un ammontare di oltre 60di dollari, e riciclaggio. L’operazione è scattata in seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale inoltrata da parte della procura anticorruzione di Kiev. Dopo la richiesta sono iniziati gli accertamenti da parte dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di