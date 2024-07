Un fase molto delicata per non dire critica L' oroscopo di Branko | chi trema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Le stelle di": l'di oggi, lunedì 29 luglio. ARIETE Le stelle brillanti descrivono un giorno di soddisfazioni nel campo pratico, possibilità del tutto inaspettate che richiedono però impegno e fatica. Il guadagno, assicura Mercurio, sarà alto. Venere è un angelo d'amore. Il periodo che precede la tanto attesa vacanza di Ferragosto inizia con Luna calante in Toro - famiglia, genitori figli e fratelli. Le novità, che riguardano avvenimenti affettivi, richiedono disponibilità finanziaria. Arriva oggi stesso, grazie a Mercurio in Vergine. TORO Dall'ultimo quarto e fino alla Luna nuova di domenica 4 agosto notevoli miglioramenti nelle finanze, fruttuose ricerche di un impiego per i giovani, anche stagionale, vi conviene insisteretutta la settimana, illuminata anche da Mercurio.