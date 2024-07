Umberto Fiori ha vinto il premio di poesia Giosuè Carducci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Pietrasanta, 29 luglio 2024 – Ècon “Autoritratto automatico” (Garzanti) il vincitore del 68/onazionale di”, promosso dal Comune di Pietrasanta (Lucca). La cerimonia si è svolta sabato sera sul sagrato del Duomo di San Martino. Ad annunciare il vincitore l'attrice Monica Guerritore. Il lavoro diè stato giudicato, all'unanimità, il migliore dell'edizione 2024, per la giuria guidata dalla presidente delIlaria Cipriani: “In questo suo ultimo lavoroha colto il frutto ormai maturo e sostanzioso della sua attività di poeta, partendo da una circostanza curiosa: dal 1968, infatti, ha raccolto in due album oltre 700 autoritratti scattati nelle cabine per fototessera.