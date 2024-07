Travolta e uccisa a Ferrara sulle strisce pedonali da un ‘pirata della strada’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Comacchio (), 29 luglio 2024 – Tragedia in via Comacchio. Intorno alle 19.45, una donna di 88 anni è statamentre attraversava la stradain via Comacchio. L'auto che l'hanon si è fermata. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e il 118. Inutili i soccorsi, l'anziana è morta sul colpo a seguito delle ferite riportate nell'impatto. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all'identità del piratastrada.