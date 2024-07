Travolta da masso morta in montagna turista ligure

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Investita da unstaccatosi dalla parete soprastante, una donna di 34 anni, di Genova, ha perso la vita nel Bellunese mentre scendeva lungo il Vallon del Froppa assieme a 5 amici. Sono stati questi ultimi a lanciare l'allarme e a far intervenire il Soccorso alpino di Pieve di Cadore e del Centro Cadore, supportati da un elicottero del Suem di Pieve di Cadore. E' stato quindi sbarcato il tecnico di elisoccorso, poi l'elicottero è volato a imbarcare un primo soccorritore di Pieve di Cadore, e di seguito altri due, in supporto alle operazioni. I sei amici, tre uomini e tre donne, provenienti da diversi città italiane erano partiti al mattino dal Rifugio Baion, avevano raggiunto Forcella Baion, erano scesi nel Vallon da Rin e risaliti a Forcella Marmarole. Passati per il Bivacco Fanton stavano scendendo il Vallon del Froppa diretti al Rifugio Chiggiato.