Tragedia sulla provinciale L’auto si ribalta nei campi Muoiono due giovani amici

(Di lunedì 29 luglio 2024) CASOREZZO (Milano) Un rettilineo da percorrere alle prime ore del mattino, dopo la nottata passata con, poi il conducente perde il controllo delin un tratto in cui la149 corre a cavallo degli abitati di Casorezzo e Parabiago: dopo la carambola nella strada costeggiata da un piccolo fosso,sipiù volte, forse colpisce anche una balla di fieno e ferma la sua corsa nei. Hanno perso la vita così, nella prima mattinata di ieri, il 23enne Ismaila Cissè, originario del Senegal, residente in via Collodi, zona periferica di Cornaredo, e l’amico Diop Modou Bara, classe 2000, anche lui di origini senegalesi e residente a Inveruno, in via Palestro: i due stavano percorrendo la149 a bordo della Renault Clio guidata da un coetaneo, di nazionalità italiana, ferito nell’incidente.