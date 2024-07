Traffico Roma del 29-07-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2024) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Flamini e Salaria e poi più avanti e Pontina sulla Pontina file tra Castel di Decima e Spinaceto versosi sta in coda anche sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria direzione San Giovanni per incidente chiusa al transito via Calpurnio Fiamma tra via Tarquinio Collatino e Viale San Giovanni Bosco lavori Questa notte sulla tangenziale est dalle 22 alle 6 di domattina sarà chiusa a viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni si lavora di notte anche sulla A12Civitavecchia tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Civitavecchia nord Civitavecchia Sud versoma per i dettagli e queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.