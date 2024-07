Traffico Roma del 29-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla tangenziale estintenso con code da Corso di Francia la Salaria fila e poi sulla Salaria nelle due direzioni altezza aeroporto dell’Urbe file anche sulla Pontina nei pressi di Pomezia Nord versonulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della capitale ricordiamo che sulla tangenziale est per interventi di riqualificazione fino al 19 di agosto resterà chiuso il tratto di sopraelevata tra viale Castrense è Largo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico frequente la formazione di code regolarmente aperti e gli ingressi in tangenziale dalla A24 ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità