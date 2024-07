Terza Categoria Valle del Giano mister Birelli suona la carica | campionato apertissimo importante partire bene

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Con la sua seconda stagione da allenatore alle porte, ilai nostri microfonil’ambiente in vista del prossimo. “Attento alle jesine!” FABRIANO, 26 Luglio 2024 – C’è tanta voglia di riin casadel, che dopo aver sfiorato la promozione in Secondalo scorso anno, perdendo in rimonta la semifinale playoff contro il Villa Strada (poi vincitore dei playoff), ha superato l’amara sconfitta ed è pronto a ricon ancora più entusiasmo in vista della prossima stagione. EmanueleLa società di comune accordo ha infatti deciso di confermare in blocco la squadra autrice di un granlo scorso anno, terminato al quarto posto, mostrando grande fiducia nei confronti dei propri giocatori e voglia di crescere insieme, nel segno della continuità.