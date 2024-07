Tennis Parigi 2024 | tabellone doppio femminile risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ildeldelle Olimpiadi di. Ottenere una medaglia non sarà facile, ma l’Italia può sognare e per farlo si affida a Jasmine Paolini e Sara Errani, che poco più di un mese fa si sono spinte fino in finale sui campi del Bois de Boulogne. L’altra coppia italiana è formata da Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Sicuramente le specialiste non mancano, a partire dalle ceche Krejcikova/Siniakova, oro a Tokyo 2020, tuttavia le azzurre potranno dire la loro. Di seguito ilcon glie iin costante aggiornamento.