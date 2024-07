Tabani e Galardi sogni di medaglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’attesa è finita, è tempo di scendere in vasca: per Chiarae Giuditta(nella foto) si apre ufficialmente l’avventura olimpica. Le due pallanotiste pratesi saranno impegnate insieme alle compagne del Setterosa alle 14 odierne, quando sfideranno le padrone di casa della Francia nel match inaugurale della fase a gironi del torneo olimpico. Una gara che sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e in streaming su Discovery+, Dazn, Now e Tim Vision (previo abbonamento), ma probabilmente anche la Rai effettuerà qualche collegamento durante la rassegna sportiva pomeridiana. Chiara e Giuditta se la vedranno poi con gli Stati Uniti (alle 18.30 di dopodomani) per poi chiudere la fase a gironi con Grecia (venerdì alle 15.35) e Spagna (domenica alla stessa ora).