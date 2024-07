Stuprata a 15 anni e lasciata nuda per strada | incubo ad Alba Adriatica Teramo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 -dopo la discoteca a 15semiper. È l’vissuto da una giovanissima ad). Ne dà notizia il Messaggero. La 15enne, in vacanza con la famiglia dall’Aquilano, aveva incontrato il ragazzo in discoteca. Sembrava una bella serata di svago, avevano bevuto insieme e poi erano andati a fare una passeggiata romantica sulla spiaggia. Poi, all’improvviso, tutto è cambiato. E la ragazzina è passata dalla favola all’. Cronache di unDopo la violenza lo stupratore si è dileguato nella notte, abbandonando inquel fragile corpo nudo, ferito nell’anima e sanguinante per le ferite. La vittima è stata trasportata prima al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova () e successivamente al Mazzinidi