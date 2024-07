Stroncati gli altri meteorologi La meteo-bordata di Sottocorona in diretta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sarà lunedì 29 luglio la giornata più calda dell'estate 2024? Davvero in alcun città come Roma avremo temperature fino a 42 gradi? A rispondere alla domanda è l'espertodi La7, Paolo, accolto nel suo spazio all'interno di Coffee Break dal conduttore Andrea Pancani proprio con questi interrogativi. Ilrologo come noto non ama i sensazionalismi, e la sua prima risposta è tranchant: "Se fosse la giornata più calda dell'anno andrebbe benissimo, perché vuol dire che dopo le temperature saranno più basse". Battute a parte,entra nel merito. Davvero sforeremo i 40 gradi? "Non se ne parla", taglia corto l'esperto che poi spiega come in questi giorni ha fatto caldo e le temperature sono in aumento ma si possono toccare i 37 gradi, "oggi forse 38, e se proprio vogliamo scialare 39".