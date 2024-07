Sport Padel Trend Expo si trasforma in Racquet Trend | a Fiera Milano dal 7 a 9 marzo 2025

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) –, il progetto vincente che in due edizioni ha entusiasmato oltre 40.000 visitatori e coinvolto 265 brand e 4500 club, siine torna a, per la prima volta negli spazi espositivi dia Rho, dal 7 al 9. È un’evoluzione che fa di questo atteso appuntamento il primo format in Europa interamente dedicato a tutti i principalidi racchetta, coinvolgendo sia il settore B2B che il B2C e offrendo un’esperienza unica per professionisti e appassionati. Un primato consacrato su un prestigioso palcoscenico:verrà infatti ospitato nel nuovo padiglione realizzato all’interno die destinato ad accogliere i prossimi Giochi Olimpici invernali, facendosi così tra i capifila di un’era di grandi eventiivi a livello globale.