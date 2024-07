Spesso fonte di grande frustrazione ecco i motivi e i rimedi quando i capelli non crescono più!

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ci possono essere dei momenti nella vita in cui sembra che inon crescano più. O che lo facciano molto più lentamente del solito. Come mai? Momenti di stress, stanchezza, alimentazione scorretta, sbalzi ormonali, trattamenti e colorazioni troppo aggressive Le cause sono molte. Eare è possibile.come fare.