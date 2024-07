Specializzandi Siaarti | Per sistema formativo una riforma seria e concreta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - “Contrapporre ospedale e università, alimentando una contrapposizione ideologica tendente a stroncare la funzione per la quale dovrebbe esistere l'università e svilendo la funzione stessa dell'ospedale, è un errore madornale che vogliamo urlare a tutti. Un percorsodi qualità, per definizione, è sempre composto dalla giusta miscela di teoria/conoscenza e pratica/competenza. Altrimenti si arriva al disastro di oggi” per questo ilha bisogno di una”.