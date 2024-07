Spagna U23-Egitto U23 Olimpiadi martedì 30 luglio 2024 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 29 luglio 2024) LaU23 ha vinto entrambe le partite del Gruppo C a questee si è già qualificata per i quarti di finale, mentre l’U23 ha pareggiato 0-0 contro la Rep. Dominicana e poi vinto 1-0 contro l’Uzbekistan pertanto ha quattro punti in classifica. Per essere sicuri di passare il turno gli uomini InfoBetting: Scommesse Sportive e