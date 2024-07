Spaccio nel Salento In possesso di cocaina e coltello in casa altra droga e bomba artigianale | arrestato 44enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un arresto pernel. Nel pomeriggio di sabato, infatti, gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Soccorso Pubblico, durante il consueto servizio di volante a Lecce, hanno fermato, su un monopattino, per le vie del capoluogo salentino, un uomo identificato in D.A.A.,leccese domiciliato a Cavallino, gravato da diversi precedenti di Polizia e da un Avviso Orale del Questore di Lecce notificatogli in data 31 maggio 2022. Il fermato ha da subito manifestato un atteggiamento insofferente e, all’invito rivoltogli di dichiarare il contenuto all’interno del borsello, lo stesso con mossa fulminea ha nascosto qualcosa nella tasca destra delle bermuda.