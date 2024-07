Sostenibilità Engineering | -5% dei consumi di energia nel data center di Pont-Saint-Martin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Anche nel 2023 il Gruppo, attivo nei processi di digitalizzazione per aziende e Pubbliche Amministrazioni, riduce del 5% il consumo annuo dielettrica deldi, in Valle d'Aosta, raggiungendo un importante target in ambito ambientale così come previsto dal Piano di. Lo rende noto l'azienda in una nota sottolineando che, a fronte del suo impegno nella, dal 2022 il Gruppo guidato da Maximo Ibarra ha iniziato a legare la propria strategia finanziaria alle performance Esg anche attraverso strumenti all'avanguardia strutturati con i principali Istituti Finanziari: i target diraggiunti con ilpermettono quindi adi accedere a tali strumenti con condizioni economiche più vantaggiose.