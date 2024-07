Si guasta l’impianto di condizionamento ventilatori portatili in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Arezzo, 29 luglio 2024 – Un guasto ai gruppi frigoriferi del presidio ospedaliero “Santa Margherita” a la Fratta ha causato un rallentamento del raffrescamento dell'aria negli ambienti è in corso dalle 17.30 di oggi pomeriggio, 29 luglio. Immediatamente è stata attivata l'Unità operativa complessa manutenzioni dell'area provinciale Aretina e le ditte specializzate che si occupano di riparazione dei gruppi frigo per cercare di ripristinare tempestivamente la situazione. Sono stati inoltre consegnati deiper le aree di degenza al fine di evitare disagi alle persone ricoverate. In considerazione dell'ora in cui è avvenuto il guasto, non sono state registrare criticità né per l'attività ambulatoriale, né per il blocco operatorio.