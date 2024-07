Serie B a rischio slittamento? Il comunicato ufficiale sulle voci di rinvio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) La LegaB ha deciso di uscire allo scoperto sulla possibilità didell’inizio del prossimo torneo cadetto. Il riferimento è alla situazione di incertezza sulla vendita dei diritti televisivi. “La LegaB smentisce le notizie diffuse in queste ore e relative a un possibiledell’inizio del campionato nel caso di una mancata vendita, a breve, dei diritti televisivi domestici per le stagioni 2024-2027. Infatti, contrariamente a quanto scritto, all’offerta, così come previsto nel documento pubblicato lo scorso 24 giugno approvato all’unanimità dalle associate, sarà possibile aderire ‘in qualsiasi momento nel corso della durata’ del triennio e, pertanto, non c’è alcun limite, entro il quale, tali diritti non potrebbero essere assegnati.