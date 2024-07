Sei azzurri nella top 50 Atp | Sinner leader Berrettini 40

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) L'altoatesino sempre numero 1, il romano guadagna 10 posizioni. ROMA - L'Italtennis conferma sei giocatoritop 50 del ranking Atp, aggiornato questa mattina dopo i tornei di Atlanta e soprattutto Umago e Kitzbuhel. In Croazia Lorenzo Musetti ha ceduto in finale; in Austria Matteoha