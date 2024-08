Seconda giornata Parigi 2024 | Martinenghi oro nei 100m rana Doppietta azzurra nella pistola 10m

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 29 luglio 2024)delle Olimpiadil’Italia conquista il suo primo oro nel nuoto con Nicolònei, e si valere anchefinale dellaad aria 10m portando a acasa l’argento e il bronzo con Nilo Maldini e Paolo Monna.SHOW NEIUno strepitoso Nicolòregala all’Italia il suo primo oro alle Olimpiadi di. Il nuotatore varesino è andato a prendersi di forza il metallo più prezioso con una grande rimonta nel finale chiudendo con il tempo di 59?03? davanti al britannico Adam Peaty e all’americano Fink. ARGENTO PER MALDINI E BRONZO PER MONNAAD ARIA 10m Soddisfazioni per i nostri colori giungono anche dallaad aria 10 m grazie a Paolo Monna e Filo Mandino che conquistano un argento e un bronzo dietro al cinese Xie Yu.