Sci fondo | Pellegrino A febbraio 2026 finisce la mia carriera

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il campione valdostano: "Chiuderò con 50 km tecnica classica di Milano-Cortina". MILANO - Comincia oggi la trasferta in Norvegia per Federico, il quale si unirà al resto dei compagni azzurri per il BlinkFestivalen di Sandnes, appuntamento estivo che vede al via numerosi dei protagonisti d