Scherma Cerioni furibondo | Mai visto nulla del genere Penso sia incompetenza perché non voglio pensare altro

(Di lunedì 29 luglio 2024) “A questo puntoadnonad“. Su tutte le furie Stefanodopo l’epilogo della finale del fioretto maschile delle Olimpiadi 2024. Il CT azzurro non si dà pace per un vero e proprio furto subito, non il primo in questa manifestazione a Cinque Cerchi per l’Italia della, e non solo. Filippo Macchi è splendido argento, ma l’oro scippato alla stoccata decisiva (una vera e propria maledizione ancora non sfatata) fa male e farà male per tanto tempo. Il campione olimpico è per la seconda volta consecutiva Ka Long Cheung, che sconfigge 15-14 un commovente Macchi. Una finale meravigliosa, tra un fuoriclasse assoluto e un astro nascente che ha tirato in maniera spettacolare dal primo assalto di oggi.