Scampia oggi l’ultimo saluto alle 3 vittime del crollo

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si sono tenuti questa mattina i funerali delle tredeldel ballatoio a: una donna è stata colta da malore e portata via a braccia. Circa trecento persone, in una piazzastita per ospitarne fino a duemila, si sono date appuntamento aper i funerali delle tredeldel