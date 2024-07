Santo di oggi 29 luglio Santa Marta di Betania | la sorella di Lazzaro e Maria icona di accoglienza

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ildi29didi, famosa per il celebre episodio in cui è intenta nell’di Gesù.diè rimasta nell’immaginario collettivo come l’dell’domestica. Divenuta infatti patrona delle casalinghe, con il suo atteggiamento rivolto ad accogliere al meglio l’ospite L'articolodi29di: ladidiproviene da La Luce di