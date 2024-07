SANTI FRANCESI a Lignano Pineta 31 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nuovi appuntamenti live si aggiungono al ricco calendario deiche stanno portando il loro inconfondibile sound hard-pop sui palchi delle principali rassegne estive in tutta Italia. Il tour estivo fa seguito alla partecipazione alla 74° edizione del Festival della Canzone Italiana dove il duo composto da Mario Francese e Alessandro Des ha ottenuto ottimi riscontri grazie al brano in gara, “L’AMORE IN BOCCA”, e dall’esibizione da standing ovation con Skin sulle note di “Hallelujah”. Ihanno dato un assaggio del loro talento live durante gli intimi showcase che hanno incantato il pubblico in due chiese sconsacrate a Milano e Napoli (appuntamenti andati sold out in pochi minuti).