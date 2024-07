Salute Greco S I d R | Caldo eccessivo influenza apparato riproduttivo e abbassa possibilità gravidanza

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Ilpuòre l’di uomini e donne,ndo ladi avere una. La temperatura ideale per la vita degli spermatozoi, infatti, è 34 gradi e mezzo e in estate questo equilibrio si altera. Un aumento, anche di solo un decimo di grado all