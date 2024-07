Sabotaggi Francia arrestato attivista ultrasinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Undell'estrema sinistra è statodomenica in un sito delle ferrovie francesi Sncf a Oissel (Seine-Maritime), hanno dichiarato lunedì fonti della polizia, dopo iche venerdì hanno mandato in tilt i treni ad alta velocità Tgv. L'uomo aveva nel suo veicolo "chiavi d'accesso ai locali tecnici della Sncf", "tronchesi", un "set di chiavi universali" in particolare, nonché manuali e volantini legati all', ha aggiunto la stessa fonte.