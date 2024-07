Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilaffarirusso, Vladimir Titov, è stato rimosso dall'incarico per decreto del presidente Vladimir. Il decreto è stato pubblicato sul portale di informazione giuridica e ha effetto immediato dalla data di pubblicazione.Vladimir Titov ha ricoperto la carica diaffaridal aprile 2013. È un diplomatico con il grado di Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, e ha ricevuto diverse onorificenze tra cui l'Ordine al Merito per la Patria di III e IV grado, l'Ordine di Alexander Nevsky e l'Ordine d'Onore. Il 22 luglio, Ruslan Kukharuk è stato nominato governatore ad interim dell'Okrug autonomo di Khanty-Mansiysk (KkhMAO) per decreto presidenziale e è stato presentato al Consiglio di Stato russo. Inoltre, altri otto capi di regione ad interim sono stati introdotti nel Consiglio di Stato nello stesso giorno.