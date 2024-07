Robert Downey Jr spiazza i fan | la sorpresa dietro la maschera e l' annuncio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) «Nuova, stesso compito».Jr. si è tolto laha sorpreso i fan del San Diego Comic-Con con l'del suo ritorno nell'universo Marvel nel ruolo del Dottor Destino (Doctor Doom) in ‘Avengers: Doomsday', nei cinema a maggio 2026. La notizia ha scatenato il delirio della folla, sorprendendo fan e non solo. Su Instagram, l'amica e collega Gwyneth Paltrow, che ha condiviso il set di Iron Man conJr. interpretando l'iconica Pepper Potts, ha commentato la notizia sul profilo dell'attore premio Oscar. «Non capisco, ora sei un cattivo?», ha chiestola Paltrow scatenando immediatamente le reazioni dei fan che hanno richiesto anche il suo ritorno. «Ha bisogno che Pepper gli mostri la strada per tornare dalla parte del bene», scrive un utente mentre un altro ha aggiunto: «Forse dovresti tornare e fermarlo».