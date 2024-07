Rivelazione di segreti d’ufficio consigliera Csm Natoli indagata

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 luglio 2024) La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati la consigliere del Plenum del Csm ed ex componente della sezione disciplinare La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Rosanna, consigliere del Plenum del Csm ed ex componente della sezione disciplinare., in quota Fdi, era stata registrata durante un suo