Regno Unito 17enne accoltella bambini durante campo estivo Morte due bimbe diversi feriti Il testimone | Li ho visti scappare via sanguinanti

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sono due bambine le vittime deglimenti compiuti a Southport, località balneare a nord di Liverpool, nel, in un centro yoga per mamme e piccoli. Lo hanno reso noto gli investigatori, precisando che due tra i bimbi, non ce l’hanno fatta. Autore della strage un ragazzo di 17 anni di Banks, che è stato arrestato. La polizia del Merseyside è intervenuta in una proprietà di Hart Street, intorno alle 12 locali (le 13 in Italia) insieme alle ambulanze che hanno soccorso diverse persone. Secondo le prime testimonianze raccolte dalla Bbc, l’uomo, armato con un coltello, correva per strada colpendo chiunque incontrava. Le forze dell’ordine hanno comunque rassicurato sulla fine dell’allerta dopo l’arresto dell’individuo.