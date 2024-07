Recensione approfondita 2024 | Intel NUC Business Core i5-9300H - Tutto quello che devi sapere

Leggi tutta la notizia su recensionihardware

(Di lunedì 29 luglio 2024) completa:L'NUCi5-si presenta come una soluzione ideale per chi cerca un computer desktop potente e compatto, senza rinunciare a prestazioni elevate e flessibilità. Questo mini PC è perfetto per professionisti, aziende e chiunque abbia bisogno di un sistema affidabile per lavorare in ufficio o in mobilità.Design e dimensioni:Compatto e versatile: L'NUC