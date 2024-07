Quali abusi edilizi si possono sanare da oggi con il Salva Casa di Salvini

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il decretoè convertito in legge ed è arrivato in Gazzetta ufficiale: via libera definitivo, quindi, alla sanatoria per moltissimi proprietari di. Dalle tolleranze alla definizione molto ampia di "difformità parziali", dai mini appartamenti ai lavori ina libera e cambi di destinazione d'uso: ecco cosa rientra.