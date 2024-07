Ponte Marconi in corso i lavori di riqualificazione | gli interventi previsti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 – È inl’intervento didi, l’infrastruttura che collega Portuense a Ostiense. In particolare, le lavorazioni riguardano i marciapiedi e i parapetti in travertino fortemente ammalorati e in parte fratturati. Iseguono il primo intervento eseguito lo sanno sull’asfalto, in vista degli imminentisudell’Industria. L’attuale lavoro ha un costo di circa 1 milione di euro di fondi capitolini, si concluderà a metà dicembre e prevede chiusure alternate delle corsie. Le novità in vista A partire dal 25 agosto inizieranno le lavorazioni sui marciapiedi ed è prevista la chiusura della corsia che fiancheggia il marciapiede in direzione Eur; a partire da metà ottobre sarà invece chiusa la corsia che fiancheggia il marciapiede in direzione centro.