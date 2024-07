Più giovani con la dieta vegana riduce l' età biologica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - Piùcon la. O almeno così suggerisce un piccolo studio realizzato su 21 coppie di gemelli omozigoti adulti, pubblicato su Bmc Medicine, durante il quale i volontari, divisi in due gruppi, per 8 settimane hanno seguito due diverse diete: una senza alimenti di origine animale e una onnivora. Il gruppo di ricerca ha progettato lo studio in modo da evitare l'impatto di altri fattori ambientali per valutare i soli effetti dell'alimentazione. E' stato osservato così che un regime vegano è associato a una riduzione delle stime dell'età. Un calcolo che, sul piano tecnico, è basato sui livelli di metilazione del Dna, variazione chimica nota come modificazione epigenetica, che altera l'espressione genetica ma non il Dna stesso.