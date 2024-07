Parigi 2024 | scherma Macchi in finale fioretto è medaglia sicura**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Parigi, 29 lug. (Adnkronos) - Filippoaccede alladelmaschile ed èsicura per l'Italia della. L'azzurro in semisi è imposto sullo statunitense Nick Itkin, che aveva eliminato nei quarti l'altro azzurro Guillame Bianchi. Ora il 22enne toscano delle Fiamme Oro tornerà in pedana per contendere l'oro al cinese di Hong Kong, Cheung Ka Long, già campione olimpico tre anni fa a Tokyo.