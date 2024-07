Parigi 2024 Palmisano e Stano in partenza per i Giochi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Partiamo per rivivere un sogno olimpico: l’emozione è sempre come se fosse la prima volta. In valigia ho messo tutto quello che potevo quest’anno e sono pronta per cercare di fare il massimo per rivivere quel sogno”. Antonella, oro nella 20 km tre anni fa a Tokyo, è a Fiumicino, pronta a imbarcarsi verso. “Vedendo anche le temperature penso possa essere una gara sul ritmo, abbastanza veloce. Non mi aspetto una gara lenta. Se poi tutto cambia nel corso di questi tre, quattro giorni potrebbe anche cambiare il corso della gara: sono pronta”, ha aggiunto la marciatrice pugliese. Con lei, Massimo, anche lui oro in Giappone: “Questa è una vera olimpiade rispetto a quella di Tokyo perché vivremo appieno l’atmosfera olimpica visto che, in Giappone, per via della pandemia, è stato un pò diverso per noi della marcia che eravamo a Sapporo.