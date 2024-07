Parigi 2024 | Malagò ‘fatto protesta ufficiale c’è errore di fondo che mina credibilità scherma’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 lug. (Adnkronos) – “Ultimamente andiamo meglio negli sport in cui si va con il centimetro e con il cronometro. Ci sono sport con arbitri e giudici, bisogna rispettarli. Abbiamo fatto unaformale, ho parlato a lungo con il segretario generale della federazione internazionale della scherma. C’è undicheladi questo sport: c’erano due giudici, uno di Taipei e uno della Corea, per una finale tra un italiano e un atleta di asiatico. I giudici sono stati sorteggiati: se il primo è di Taipei, il secondo si prende dal Lussemburgo, dalla Germania, dagli Usa Non si prendono gli unici 2 giudici asiatici su 6, senza parlare di cattiva fede. Ma a questo punto le polemiche che vengono fuori hanno fondamento. Sono dispiaciuto, ho fatto una formale. Siamo stanchi di queste situazioni”.