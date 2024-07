Parigi 2024 Macchi in finale fioretto | medaglia sicura

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) – Filippoaccede alladelmaschile ed èper l'Italia della scherma alle Olimpiadi di Pechino. L'azzurro in semisi è imposto sullo statunitense Nick Itkin, che aveva eliminato nei quarti l'altro italiano Guillame Bianchi. Ora il 22enne toscano delle Fiamme Oro tornerà in pedana per contendere l'oro L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.