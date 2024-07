Parigi 2024 le finali di oggi lunedì 29 luglio | programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Terza giornata di Giochi Olimpicie diventano sempre più le medaglie da assegnare in questo29: andiamo a vedere quali. Come già accaduto domenica, anche questa giornata che apre la nuova settimana si fa interessante subito dal mattino con la finale del tiro a segno, sperando in nuove soddisfazioni per l’Italia Team. E in serata, dopo Martinenghi, è il momento di Thomas Ceccon di far sognare il Bel Paese.