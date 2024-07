Parigi 2024 il ‘pescatore di cuffie’ idolo dei bagnini | Niente Giochi senza di noi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Su collega intervenuto per recuperare la cuffia, il presidente di Anab Guido Ballarin dice ad Adnkronos/Labitalia: "La sua immagine sarà stata anche divertente, ma penso che se succedesse qualcosa in piscina sarebbe stato pronto a intervenire" "In questiolimpici le gare di nuoto non sarebbero state possibilila predei". Così, con