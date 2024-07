Parigi 2024 gli italiani in gara nel day 4

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) In programma il 30 luglio Inizia domani la quarta giornata dei Giochi Olimpici di. Occhi puntati sul secondo match dell’Italia maschile di Volley di Fefe’ De Giorgi, vittoriosa al debutto contro il Brasile su Gregorio Paltrinieri, in finale negli 800 e anche su Irma Testa nella boxe (disciplina che non ci sarà a LA 2028).