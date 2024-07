Parigi 2024 Comitato olimpico | “Non volevamo offendere nessuno”

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 lug. (askanews) – Gli organizzatori della cerimonia di apertura delle Olimpiadi dihanno risposto alle polemiche di alcune forze politiche di destra ed estrema destra, in Francia come in Italia, per alcuni momenti di spettacolo dall’estetica “queer”. “Non c’era alcun desiderio di danneggiare o criticare una particolare cultura o religione – dice il presidente delTony Estanguet – è l’espressione artistica francese che si manifesta in tutta la sua diversità. E ancora una volta, speriamo davvero che sia stato un momento apprezzato dai francesi e dal mondo intero. Abbiamo avuto degli ottimi riscontri”.