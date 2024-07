Parigi 2024 Ceccon medaglia d’oro nei 100 dorso

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 luglio 2024) L'azzurro trionfa in finale Thomasvince lad'oro nei 100alle Olimpiadi di. L'azzurro trionfa in finale ed è il nuovo campione olimpico. E' la secondad'oro per l'Italia dopo quella conquistata da Nicolò Martinenghi nei 100 rana.