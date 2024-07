Paolo Fresu e Uri Caine Che jazz in piazza Europa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Penultima tappa per la 56ª edizione del Festival internazionale deldella Spezia, con la direzione artistica di Lorenzo Cimino. Stasera alle 21.30, l’Arena spettacoli di, dopo il successo dei giorni precedenti (ieri sera quello del trio composto da Dado Moroni, Eddie Gomez e Joe La Barbera in uno storico omaggio a Bill Evans) si animerà con il duo composto da(nella foto) e Uri. Il concerto è la storia del fortunatissimo incontro tra due grandi personalità delmoderno. I biglietti possono essere acquistati online su Vivaticket.com o al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino) oggi dalle 8.30 alle 12, o nel botteghino di, dopo le 18.30. Info: 0187 727521 oppure inviando una mail a [email protected]