Padova | ordinano champagne e scappano senza pagare il conto | sul tavolo lasciano due multe

(Di lunedì 29 luglio 2024) I fatti sono avvenuti mercoledì 24 luglio al ristorantino "Al Porti.Co di Este, in provincia di. Ildi 80 euro non è stato pagato dai due furbetti ed ora il titolare lancia l'appello su Facebook: "Si sono dati alla fuga lasciando 'simpaticamente' al posto dei soldi una loro multa presa nel pomeriggio. Se non tornano perchiamo i carabinieri"