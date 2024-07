Operaio cade da impalcatura e muore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 luglio 2024) 14.15 Undi 57 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere allestito in un istituto scolastico per lavori di controsoffittatura a Giulianova, nel Teramano. L'è caduto da un'a un'altezza di 8 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto e sbattendo la testa.